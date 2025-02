Sieg in Bremen! Hoffenheim gelingt Befreiungsschlag

Trainer Christian Ilzer hat mit der TSG Hoffenheim den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf der deutschen Bundesliga geschafft.

Nach zwei klaren Niederlagen setzten sich die Hoffenheimer am Sonntag auswärts gegen Werder Bremen verdient mit 3:1 (2:1) durch. Damit vergrößerte die Ilzer-Truppe, bei der ÖFB-Legionär Alexander Prass in der 83. Minute eingewechselt wurde, nach der 22. Runde den Vorsprung auf die Abstiegszone als Tabellen-15. auf sieben Punkte.

Bei der frühen Führung der Bremer durch ein Eigentor von Stanley Nsoki (7.) waren zwei ÖFB-Kicker beteiligt: Eine Flanke von Romano Schmid köpfelte der TSG-Verteidiger knapp vor Marco Grüll ins eigene Tor. Die Ilzer-Elf presste in der Folge früh an, alle drei Treffer resultierten aus dem hohen Anlaufen. Erst drehten Anton Stach (28.) und Tom Bischof (44.) die Partie, nach dem Seitenwechsel erhöhte Gift Orban (63.) per Kopf zum Endstand.

