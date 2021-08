Sieg in Bröndby: Salzburg schafft Champions-League-Hattrick

Österreichs Meister Red Bull Salzburg steht zum dritten Mal und auch in Folge in der Gruppenphase der Champions League. Der nationale Double-Gewinner gewann am Mittwoch das Play-off-Rückspiel bei Bröndby IF 2:1 (2:0). Das Hinspiel hatten die Bullen in der vergangenen Woche ebenso 2:1 für sich entschieden. Der 18-jährige Benjamin Sesko (4.) und der 20-jährige Brenden Aaronson (10.) sorgten für eine frühe Vorentscheidung, der Anschlusstreffer gelang Andreas Maxsö (62.).

Die Salzburger fixierten die zehnte Teilnahme eines österreichischen Clubs an der Gruppenphase der Champions League seit deren Einführung als Nachfolgebewerb für den Europacup der Landesmeister 1992. Wie Sturm Graz 1998/99 bis 2000/01 gelang das Triple. Zudem schaffte es zweimal Rapid Wien und je einmal Austria Wien und Red-Bull-Vorgängerverein SV Salzburg. Die Gruppen-Auslosung erfolgt am Donnerstag in Istanbul, Salzburg wird aus dem dritten von vier Töpfen gezogen.