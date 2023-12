Sieg in Düsseldorf: Pichler-Team Kiel festigt Aufstiegsplatz

Holstein Kiel hat in Deutschlands 2. Fußball-Bundesliga seinen Aufstiegsplatz gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp gewann das ereignisarme Topspiel des 16. Spieltages bei Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (1:0) und schloss mit dem vierten Sieg in Serie zu Spitzenreiter FC St. Pauli (beide 32 Punkte) auf.

Routinier Lewis Holtby (18.) erzielte den einzigen Treffer. Düsseldorf fiel auf Rang fünf zurück und hat nun fünf Zähler Rückstand auf das Führungsduo. ÖFB-Legionär Benedikt Pichler fehlte aufgrund einer Muskelverletzung im Kader der Norddeutschen.

Die Begegnung begann mit einem Schreckmoment für die Gastgeber. Schiedsrichter Florian Badstübner zeigte Felix Klaus nach einem Foul an Tom Rothe die Rote Karte. Nach Studium der Bilder revidierte Badstübner aber seine Entscheidung und beließ es bei Gelb.

Die Gäste gingen auch ohne Überzahl nicht unverdient in Führung. Ein Distanzschuss von Philipp Sander krachte an die Latte, den Abpraller verwertete Holtby per Kopf. Die Störche hatten auch in der Folge die Begegnung im Griff und ließen bis zur Pause kaum Chancen der Düsseldorfer zu.

Nach dem Wechsel wurde die Fortuna etwas druckvoller, große Gelegenheiten ergaben sich fünf Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals aber weiterhin nicht. Christos Tzolis näherte sich mal aus runde 16 Metern an (65.). Für Kiel vergab Fiete Arp zweimal Chancen zum zweiten Treffer (71./90.), auf der anderen Seite verlängerte Yannik Engelhardt einen Eckball auf die Latte (73.).

Nürnberg schlägt Elversberg knapp

Dem 1. FC Nürnberg ist die sportliche Wende gelungen. Die Mannschaft von Trainer Christian Fiel setzte sich dank eines späten Treffers mit 1:0 (0:0) beim starken Aufsteiger SV Elversberg durch und feierte nach zwei erfolglosen Ligaspielen wieder einen Sieg. Beim Aufsteiger spielte Ex-ÖFB-Juniorenteamspieler Nicolas Kristof im Tor durch, Bayern-Leihgabe Paul Wanner wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Daichi Hayashi (83.) traf für den Club, der den nächsten Dämpfer nach der Heimklatsche gegen Fortuna Düsseldorf (0:5) und dem Pokal-Ausscheiden beim 1. FC Kaiserslautern (0:2) verhinderte und nach Punkten (24) mit dem Gegner gleichzog. Elversberg verpasste dagegen den Sprung heran an die Spitzenplätze.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.