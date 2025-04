Sieg in Frankfurt: Tottenham mit Danso im Semifinale

Tottenham Hotspur hat am Donnerstag nach einem 1:0-Auswärtserfolg (Gesamtscore 2:1) im Viertelfinal-Rückspiel bei Eintracht Frankfurt das Halbfinale erreicht. Dominic Solanke erzielte in der 43. Minute das Goldtor für die „Spurs“. Tottenham-Legionär Kevin Danso wurde in der 85. Minute eingewechselt.

Für Deutschlands Clubs setzte sich die Woche zum Vergessen fort. Für den Unterschied sorgte ein Elfmeter, den Dominic Solanke für die Engländer sicher verwandelte (43.). Frankfurts Sturmlauf blieb unbelohnt, Tottenham brachte den knappen Vorsprung am Ende über die Zeit.

(APA)

TOR im VIDEO:

0:1 – Dominic Solanke (43./Elfmeter)



Beitragsbild: Imago