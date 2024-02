Sieg in Horn: Leoben setzt Erfolgslauf fort

Für den DSV Leoben läuft es weiter nach Wunsch. Nach dem ÖFB-Cup-Halbfinal-Aufstieg gegen Altach starteten die Steirer am Freitag auch in der 2. Fußball-Liga erfolgreich ins Frühjahr.

Die Truppe von Coach Rene Poms bezwang in einer Nachtragspartie den SV Horn auswärts mit 3:0 (1:0) und sprang in der Tabelle vom siebenten auf den dritten Rang. Das gelang dank des vierten Pflichtspielsieges in Folge, Niederlage hat es in den jüngsten elf Partien keine gegeben.

Cheikhou Dieng glänzte gleich in seinem zweiten Pflichtspiel für seinen neuen Arbeitgeber mit einem Doppelpack. Der zuvor in Österreich schon bei St. Pölten, Wacker Innsbruck und dem WAC tätig gewesene Winterzugang traf vor (23.) und nach (47.) der Pause. Der dritte Treffer resultierte aus einem Eigentor von Horn-Akteur Mason Judge (55.).

(APA) / Artikelbild: GEPA