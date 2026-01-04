Erfolgserlebnis für ÖFB-Legionär Thierno Ballo in der englischen Championship: Der Flügelspieler gewinnt mit seinem Team FC Millwall dank eines Treffers in der Nachspielzeit.

Gegen Ex-Premier-League-Team Swansea City wirkte der Ex-WAC-Profi bis zur 77. Minute mit. In seiner Abwesenheit erzielte Caleb Taylor in der zweiten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer, nachdem Millwall bereits gegen Ende der ersten Spielhälfte in Führung gegangen war. Als Fünfter liegt der Traditionsverein aus London auf einem Platz für die Teilnahme am Aufstiegs-Playoff der Premier League.

Eine 1:2-Heimniederlage setzte es hingegen für Offensiv-Routinier Andreas Weimann mit Derby County. Gegen Wrexham wurde der EM-2024-Teilnehmer in der 60. Minute schon beim späteren Endstand eingewechselt. Ähnlich ernüchternd verlief der Spieltag von Bristol-City-Coach Gerhard Struber: Der ehemalige Salzburg-Betreuer erlitt mit seinem Team eine 0:2-Heimniederlage gegen Preston North End. Bristol ist damit aktuell Zehnter. Derby County belegt Rang zwölf.

Rot & Kälte: Zwangspausen für Klarer & Schmid

Nicht zum Einsatz kamen zwei weitere rot-weiß-rote Championship-Legionäre: Verteidiger Christoph Klarer saß beim 3:2-Sieg von Birmingham City über Leader Coventry das dritte und letzte Spiel seiner Rotsperre ab. Das geplante Match von Portsmouth und Torhüter Nicolas Schmid gegen PL-Absteiger Ipswich Town fiel dem Frost zum Opfer. Einen Punkt ergatterten indes die Blackburn Rovers mit Ex-LASK-Coach Valerien Ismael beim 2:2 gegen Charlton Athletic.

Schöpf über Ballo-Wechsel: „Für ihn der nächste Schritt“

(Red.)

Beitragsbild: Imago.