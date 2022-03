Sieg in St. Pölten: FAC weiter im Höhenflug

Der Floridsdorfer AC bleibt die Mannschaft der Stunde in der 2. Fußball-Liga. Die zweitplatzierten Wiener setzten sich im Schlager-Duell der 20. Runde in St. Pölten 1:0 (1:0) durch und liegen nach dem fünften Sieg in Folge vorerst vier Punkte hinter Leader Austria Lustenau zurück. Die Vorarlberger sind erst am Sonntagvormittag bei Mittelständler Wacker Innsbruck gefordert, haben dann aber eine Partie mehr als der Verfolger absolviert.

Im chancenarmen Schlagerspiel nützte der FAC seine erste richtige Chance, Anthony Schmid erzielte nach Querpass von Marcel Monsberger sein sechstes Saisontor (20.). Die Offensive des zuvor sieben Spiele ungeschlagenen SKN strahlte in Summe zu wenig Torgefahr aus. In der Nachspielzeit reklamierten die Gastgeber vergeblich Elfmeter, sie bleiben im tabellarischen Niemandsland (Platz acht) hängen. Vorerst theoretischer Natur: Bei einem Bundesliga-Aufstieg würde der FAC mit der Admira deren Heimstätte in Maria Enzersdorf teilen, erklärte Manager Lukas Fischer im ORF.

(APA) / Bild: GEPA