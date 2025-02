Sieg in Valencia: Atletico übernimmt Tabellenführung

Atletico Madrid hat im Dreikampf an der Spitze der spanischen Fußball-Meisterschaft vorgelegt.

Die Mannschaft von Diego Simeone gewann am Samstag bei Abstiegskandidat Valencia mit 3:0 (2:0) und übernahm zumindest für einige Stunden die Tabellenführung. Atletico (53 Punkte) kann am späten Abend von FC Barcelona (51) mit einem Erfolg in Las Palmas wieder abgelöst werden. Real Madrid (51) mit David Alaba hat am Sonntag Girona zu Gast.

Julian Alvarez war mit einem Doppelpack (12., 30.) Matchwinner, Angel Correa (86.) sorgte für den Endstand.

