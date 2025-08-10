Sieg in Wien! WAC nützt Austria-Fehler eiskalt aus

Drei Tage nach dem Dämpfer in Ostrava hat die Wiener Austria auch das erste Heimspiel der neuen Saison verloren. Die Violetten unterlagen am Sonntag in der Fußball-Bundesliga dem Wolfsberger AC 0:2 (0:2). Nach dem Auftakt-Remis beim GAK hält die Austria nach zwei gespielten Runden bei lediglich einem Zähler. Der erhoffte Sieg als Geburtstagsgeschenk für Club-Legende Herbert Prohaska blieb aus.

Der WAC bejubelte nach der Auftaktniederlage gegen Altach dank eines Treffers von Alessandro Schöpf (6.) und eines Eigentores von Lee Kang-hee (23.) den ersten Saisonerfolg. Weiter geht es für die Kärntner am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation mit dem Rückspiel gegen PAOK Thessaloniki. Das Hinspiel endete torlos. Die Austria muss in der Conference-League-Quali, ebenfalls zuhause, ein 3:4 gegen Ostrava wettmachen, um international zu verbleiben.

Vor Anpfiff gratulierte die Austria-Familie ihrer Ikone zum Siebziger. Die Fans organisierten eine beeindruckende Choreographie mit dem Schriftzug „70 Jahre Schneckerl“. Von ehemaligen Kollegen wie Toni Polster oder Karl Daxbacher bekam Prohaska einen Geburtstagskuchen sowie Geschenke überreicht. Ein besonderer Höhepunkt war eine Videobotschaft von Carlo Ancelotti, einem Ex-Mitspieler bei der AS Roma.

Austria mit defensiven Patzern

Die Feierstimmung in Wien-Favoriten wurde vom effizienten WAC aber rasch zunichte gemacht. Mit der ersten Chance des Spiels gelang den Kärntnern die Führung. Schöpf zog aus der Distanz ab und traf per Innenstange. Mit etwas Verzögerung verdaute die Austria den frühen Schock. Dominik Fitz hatte den Ausgleich auf dem Fuß, traf aus wenigen Metern aber das leere Tor nicht (19.).

Und prompt folgte der nächste Dämpfer für die Violetten. Eine scharfe Hereingabe des aufgerückten Bundesliga-Debütanten Fabian Wohlmuth beförderte Neuzugang Lee unglücklich ins eigene Tor. Die Austria-Defensive – diesmal fehlte auch noch Abwehrchef Aleksandar Dragovic aufgrund einer Oberschenkelblessur – wirkte erneut verunsichert. Mit Pfiffen wurden die Violetten in die Kabinen verabschiedet.

WAC verpasst Vorentscheidung

Direkt nach Wiederbeginn verpasste der WAC die Vorentscheidung. David Atanga traf völlig alleinstehend aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig (50.). Die Austria konnte offensiv weiterhin nur selten Gefahr entfachen. Ein Abschluss von Reinhold Ranftl (65.) landete ebenso im Außennetz wie jener des eingewechselten Maurice Malone (68.).

Anschließend plätscherte die Partie dem Abpfiff entgegen. Erst in der Nachspielzeit gelang der Austria durch Malone der vermeintliche Anschlusstreffer, dieser wurde nach VAR-Studium aufgrund eines Handspiels in der Entstehung aber zurückgenommen (92.).

Die Tore im VIDEO

Alessandro Schöpf – 0:1 (6.)

Kang-Hee Lee – 0:2 (23./Eigentor)

(APA) / Bild: GEPA