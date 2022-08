Sieg nach Rückstand: Hasenhüttls Southampton schlägt Chelsea

Chelsea, in der Champions-League-Gruppenphase Gegner von Red Bull Salzburg, hat in der Fußball-Premier-League die zweite Niederlage erlitten. Die „Blues“ mussten sich am Dienstag bei Southampton 1:2 geschlagen geben. Der Club von Englands Südküste, bei dem der Steirer Ralph Hasenhüttl als Trainer fungiert, setzte sich dank einem sehenswerten Treffer von Romeo Lavia (28.) und einem Tor von Adam Armstrong (45.+1) in der ersten Hälfte durch. Chelsea war zuvor durch Raheem Sterling (23.) 1:0 in Führung gegangen.

Southampton überholte die Londoner in der Tabelle, beide halten bei sieben Punkten aus fünf Spielen. Chelsea hatte zuvor auch das Auswärtsspiel bei Leeds (0:3) verloren.

