Sieg ohne Glanz: Sturm erreicht Cup-Achtelfinale

SK Sturm Graz steht im Achtelfinale des Fußball-ÖFB-Cups. Der Meister setzte sich am Mittwoch auswärts gegen den Vorarlberger Viertligisten SC Röthis mit 2:0 durch, die Tore erzielten Filip Rozga (26.) und Maurice Malone (90.). Trotz des relativ knappen Ergebnisses mussten die Steirer nie wirklich um den Aufstieg bangen. Die letzte Partie der zweiten Runde, Oberwart gegen Rapid, wurde um 19.00 Uhr angepfiffen.

Die mit einem Tagesflieger angereisten Steirer waren klar überlegen, ließen einige Topchancen aus und gerieten selbst nie wirklich in Gefahr, ein Gegentor zu kassieren. Jon Gorenc Stankovic gab in der zweiten Hälfte sein Comeback nach überstandener Schulterverletzung.

