Sieg-Torschütze Okafor zu kommendem Bayern-Schlager: „Wir sind ‚ready‘ für das Spiel am Mittwoch“

Rapid-Trainer Feldhofer zufrieden trotz 1:2-Niederlage: „Wenn wir so auftreten wie heute, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Top-Sechs schaffen“

Salzburg-Trainer Jaissle mit Hinblick auf das Champions-League-Achtelfinale gegen Bayern: „Die Jungs und die Fans dürfen sich freuen in dem vollen Haus und es wird ein geiler Fußballabend.“

Maximilian Wöber über den Umgang von FC Barcelona mit Yusuf Demir: „Eine Sauerei, was man mit dem jungen Burschen aufgeführt hat“

Hans Krankl zu Yusuf Demir: „Ich erwarte mir, dass er endlich einmal Erwachsenenfußball spielt“

SK Rapid Wien gegen FC Red Bull Salzburg endet mit 1:2. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 19. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 1:2 (1:0)

Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Ferdinand Feldhofer (Trainer SK Rapid Wien):

…über das Spiel: „Sehr schade, dass wir heute nichts Zählbares mitnehmen konnten. Es tut weh. Von Leidenschaft, Willen, Bereitschaft, und Teamgeist her, kann ich stolz sein auf die Truppe. Wenn wir so weitermachen, werden wir noch viel Freude haben. Defensiv haben wir viel richtig gemacht und wenig zugelassen. Wir haben es verabsäumt, genauer unsere Konterchancen zu spielen. Bis zur 60. Minute hatten wir das Spiel im Griff, sind dann nachgelaufen und haben leider genau in dieser Phase das Tor bekommen. Die Jungs haben heute gefightet und alles gegeben. Salzburg hat individuelle Klasse. In jedem Sprint sind sie einzigartig in Österreich. Wenn wir so auftreten wie heute, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die Top-Sechs schaffen.“

…über Yusuf Demir: „Wir wollen ihm noch ein bisschen Zeit geben, den Druck rausnehmen, dann wird er uns noch viel Freude bereiten.“

…über den kommenden Umbruch (im Zuspieler vor dem Spiel): „Ich denke, dass ich es geschafft habe, dass alle an einem Strang ziehen. Wir wissen, es kommt ein Umbruch, das kenne ich schon von früheren Stationen. Dementsprechend bin ich etwas ruhiger als manche andere in meinem Umfeld und das tut, denke ich, ganz gut.“

Moritz Oswald (SK Rapid Wien):

…über sein Startelfdebut und das Spiel: „Es ist ein unglaubliches Gefühl, für den Verein auflaufen zu dürfen. Es macht Megaspaß und ich habe es genossen, aber wir hätten gerne den Sieg oder das Unentschieden gehabt. Wir haben manchmal letzte Bälle verloren, aber haben alles gegeben für den Verein und es ist schade, dass wir es nicht geschafft haben.“

Christoph Peschek (Geschäftsführer Wirtschaft SK Rapid Wien) in der Halbzeitpause:

…über die Personenobergrenze beim heutigen Spiel: „Bei dem Spielstand und der Intensität, mit der die Mannschaft spielt, hätte ich wahrscheinlich Mitarbeiter ausschicken müssen, die mit dem Lasso das Dach wieder einfangen, insofern ist es schade. Es war auf bundespolitscher Ebene der Zeitplan so gegeben. Es ist leider eine unübliche Kulisse mit 2000 Fans. Umso mehr Hut ab vor der bisherigen Leistung unserer Burschen.“

Zoran Barisic (Geschäftsführer Sport SK Rapid Wien) vor dem Spiel:

…über die Abgänge von Stürmern: „Die Fluktuation im heutigen Fußball ist irrsinnig hoch. Es ist wichtig, sich darauf immer wieder einzustellen und dass man den Spielern eine gewisse Perspektive gibt.“

…über Yusuf Demir: „Er ist ein junger Mann, der irrsinnig talentiert ist und es ist ganz wichtig, dass er in seinen Rhythmus reinkommt. Dass er ein sehr guter Spieler werden kann oder ist, hat er schon einige Male gezeigt, aber es sollte in einer gewissen Konstanz passieren und ich bin mir sicher, dass er das zeigen wird.“

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…über den Spielverlauf: „Wir sind richtig gut in die Partie gekommen, gehen mit 1:0 in Führung, das wird aberkannt und Rapid macht gefühlt im Gegenzug aus einem Standard das 0:1. Wir waren kopflos und haben die Struktur auf dem Platz verloren. In der zweiten Halbzeit war es dann wieder richtig gut, wir haben konzentriert unser Ding gemacht, Dominanz ausgestrahlt und verdient gewonnen. Das ist nicht selbstverständlich bei so einer jungen Truppe.“

…über das kommende Spiel gegen Bayern München: „Ich glaube, dass die Bayern den Ansatz haben, ein bisschen mehr mit dem Ball anzustellen als es Rapid heute gemacht hat. Bayern München ist eine absolute Topmannschaft, da ist es schwer Schwachstellen herauszufinden. Es ist etwas Historisches, was wir erreicht haben mit dem Achtelfinale. Die Jungs und die Fans dürfen sich freuen in dem vollen Haus und es wird ein geiler Fußballabend.“

Karim Adeyemi (FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Es war ein klares Kampfspiel. Wir hatten nicht viele Chancen auf beiden Seiten, haben dann unsere Chancen reingemacht, waren dominanter und haben dann verdient gewonnen. Die erste Halbzeit war nicht so gut, aber in der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir auch nach einem Rückstand das Spiel drehen können. Ich werde immer versuchen, der Mannschaft zu helfen, das habe ich heute auch versucht.“

…über das kommende Champions-League-Spiel gegen FC Bayern München: „Die Bayern sind eine Topmannschaft, aber alle Karten sind offen. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen. In der Champions League ist alles möglich.“

Noah Okafor (FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Es war eine lange Vorbereitung und wir haben uns gut vorbereitet. Letzte Woche ein Sieg und heute ein Sieg gegen Rapid – Wir sind ‚ready‘ für das Spiel am Mittwoch. Ich bin froh über den Sieg, riesiges Kompliment an die ganze Mannschaft. Wir wussten, es wird nicht einfach. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit vorgenommen, aggressiv zu spielen und mehr Torchancen zu kreieren und ich glaube, es ist gelungen. Wir sind gut über die Partie hinweggekommen.“

Maximilian Wöber (FC Red Bull Salzburg) im Zuspieler vor dem Spiel:

…über den Umgang von FC Barcelona mit Yusuf Demir: „Von dem her, was man in den Medien mitbekommen hat, finde ich es als Fußballer eine Sauerei, was man mit dem jungen Burschen aufgeführt hat. Dass man ihn nicht spielen lässt, damit man ihn nicht kaufen muss. Es geht um einen 18-jährigen Fußballer mit irrsinnigem Potenzial. Ihn vor die Wahl zu stellen ‚Du gehst zurück oder die sitzt sechs Monate auf der Tribüne‘ ist eine Sauerei.“

…über den erhalten gebliebenen Kader: „Seitdem ich da bin, haben wir immer unseren Stoßstürmer – oder letztes Jahr war es Szoboszlai (Dominik, Anm.) – verkauft. Jetzt sind alle dageblieben. Es ist ein Zeichen, dass die absoluten Toptalente unseren Weg mitgehen wollen und zu Ende bringen wollen, was wir hier angefangen haben.“

…über die kommenden Herausforderungen für FC Red Bull Salzburg: „Wir sind hungrig auf mehr. Wir wissen, was wir in der ersten Hälfte der Saison geleistet haben und jetzt gilt es, dem nochmal einen draufzusetzen.“

Andreas Ulmer (FC Red Bull Salzburg) im Zuspieler vor dem Spiel:

…über seine Vertragsverlängerung für ein weiteres Jahr (im Zuspieler vor dem Spiel): „Christoph (Freund, Sportdirektor FC Red Bull Salzburg, Anm.) hat mich überzeugen müssen, dass ich nochmal ein Jahr dranhänge. Beide Seiten wissen, was wir aneinander haben und ich bin sehr froh, das ich hier noch ein Jahr spielen darf.“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg):

…über die Mannschaft und ihre heutige Leistung: „Es ist natürlich schön, dass der Großteil der Verletzten wieder zurückgekommen ist. Seiwald (Nicolas, Anm.), der heute wieder am Platz gestanden ist und ein super Spiel gemacht hat. Wir hatten einen unglücklichen Spielverlauf und haben uns erste Halbzeit nicht so leicht getan, aber haben das Spiel über weite Strecken dominiert und deswegen bin ich glücklich. Wir haben einen Rückstand gedreht und das ist gut für die Moral und gibt eine positive Energie für Mittwoch.“

…über das kommende Champions-League-Spiel gegen FC Bayern München: „Wir freuen uns drauf. Die Mannschaft soll mit der Energie, mit der sie trainiert, in das Spiel hineingehen bei vollem Haus. Wir werden aus fußballerischer Sicht einen richtigen Highlight-Abend erleben.“

Hans Krankl (Sky Experte):

…über den Spielverlauf: „In der ersten Hälfte hat Rapid Salzburg die Schneid abgekauft. Man muss das 90 Minuten durchhalten und das ist sehr schwer. In der zweiten Halbzeit war wieder die individuelle Qualität der Ausschlag.“

…über die Rückkehr von Yusuf Demir zu SK Rapid Wien: „Ich erwarte mir, dass er endlich einmal Erwachsenenfußball spielt. Er hat bei Dietmar Kühbauer sehr wenig gespielt, bei Barca überhaupt nicht gespielt, nur irgendwelche Freundschaftsspiele. Er muss endlich einmal hineinwachsen in den Erwachsenenfußball, damit man sieht, wie gut er ist oder wie gut er werden kann.“

…über den Umgang von FC Barcelona mit Yusuf Demir: „Sie haben den Burschen geholt und wollten ausprobieren, ob er gut genug ist. Scheinbar war er nicht gut genug und deswegen hat man ihn zurückgeschickt.“

…über das kommende Spiel von SK Rapid gegen Vitesse Arnheim: „Ich glaube, dass Rapid gegen Vitesse (Arnheim, Anm.) aufsteigen kann und wird. Ich glaube, sie werden das schaffen.“

Martin Stranzl (Sky Experte):

…über das Spiel und die kommenden internationalen Spiele für die beiden Mannschaften: „Salzburg hat irrsinnige Geduld bewiesen. Rapid hat in der ersten Halbzeit vieles gut gemacht, aber aufgrund der Qualität und der Spielanteile hat Salzburg verdient gewonnen. Salzburg kann mit Selbstvertrauen an die kommende Aufgabe gegen Bayern München gehen. Bei Rapid hat man gesehen, dass noch einiges zu tun ist, vor allem im Offensivbereich. Deswegen wird es eine enge Geschichte gegen Vitesse Arnheim.“

…über Yusuf Demir, seine Rückkehr zu Rapid und seine Einsatzzeit: „Er ist zurückgekommen zu Rapid, das ist gut, aber er sitzt jetzt auch auf der Bank. Gerade als junger Spieler ist es wichtig, dass du Spielpraxis sammelst. Er ist das Aushängeschild und dann muss ich einen jungen Mann auch spielen lassen, so lange es geht.“

…über den kommenden Umbruch aufgrund von auslaufenden Verträgen bei SK Rapid Wien: „Der Mannschaft fallen sehr viele Tore weg. Es ist natürlich Handlungsbedarf angesagt, aber das wissen die Verantwortlichen.“