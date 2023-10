Sieg über Südtirol: Salzburg neuer ICE-Tabellenführer

Der EC Salzburg hat am Sonntag die Tabellenführung in der Eishockey-Liga ICE übernommen. Der Titelverteidiger feierte gegen HCB Südtirol einen 6:3-Heimsieg und liegt damit bei zwei Spielen weniger zwei Punkte vor den Pustertal Wölfen, die bereits am Samstag bei Fehervar 3:5 verloren. Die Black Wings Linz setzten sich bei den Vienna Capitals mit 5:2 durch, die Graz 99ers entschieden das Heimspiel gegen den KAC mit 3:2 für sich.

Bei der Neuauflage des ICE-Vorsaison-Finales gingen die Gäste aus Bozen durch Brad McClure in Führung (18.), rund zwei Minuten später schlugen die Salzburger im Powerplay dank Peter Schneider zurück. Ebenfalls in Überzahl scorten die Hausherren im Mitteldrittel durch Ryan Murphy (21.), Troy Wayne Bourke (31.) und Adam Payerl (40.), dazwischen gelang Christian Thomas (34.) ein Tor für Südtirol.

Im Schlussabschnitt erhöhte Schneider mit dem ersten Salzburger Treffer im 5-gegen-5 auf 5:2, McClures zweites Tor brachte keine Wende mehr. Für den Endstand zeichnete Schneider verantwortlich, der die Scheibe ins leere Tor beförderte (59.).

Siege für Black Wings & 99ers

In Wien stellten die Capitals zwar durch Trevor Cheek (8./PP) auf 1:0, dann aber stand die Partie im Zeichen der Linzer – Emilio Romig (19.), Matthew MacKenzie (33./PP), Shawn St. Amant (36./PP), Sean Collins (41.) und Graham Knott (59./EN) trafen für die Black Wings. Dazwischen sorgte Christof Kromp (45./PP) für Resultatskosmetik. Die ersatzgeschwächten Wiener kassierten damit ihre sechste Niederlage in Folge.

Die Graz 99ers lieferten sich mit dem KAC lange ein Duell auf Augenhöhe, die Entscheidung brachte ein Powerplay-Treffer von Anthony Salinitri in der 59. Minute. Für das Schlusslicht aus der Steiermark war es der erste Saisonsieg, für den KAC die vierte Auswärtspleite en suite.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.