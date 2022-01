Sieg und Niederlage für Rapid im „Testspiel-Doppel“

Nach dem klaren 4:0 Testspielsieg gegen Zweitligist Lafnitz, verliert der SK Rapid Wien das zweite Spiel im „Testspiel-Doppel“ gegen SK Vorwärts Steyr mit 2:4.

Bereits nach 43 Sekunden schießt Bernhard Zimmermann Rapid mit 1:0 in Führung. Steyr kann aber in der 13. Minute ausgleichen und geht in der 40. Minute durch Alberto Prada in Führung per Elfmeter-Nachschuss, nachdem Rapid-Torhüter Hedl zunächst parierte.

In der 48. Minute schießt Martin das 1:3, in Minute 65 trifft erneut Martin nach direktem Freistoßtreffer. Zimmermann kann in der 74. Minute noch zum 2:4 verkürzen.

Bild: GEPA