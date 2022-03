Siege für BSL-Spitzenduo BC Vienna und Gmunden

Tabellenführer BC Vienna und die Swans Gmunden haben sich am Freitag in Nachtragsspielen der Basketball-Superliga (BSL) jeweils durchgesetzt. Die Wiener übernahmen bei den Kapfenberg Bulls kurz vor der Halbzeitpause die Führung und gaben sie nicht mehr her. Am Ende gab es einen 94:89-(44:41)-Erfolg für die Gäste, die in der Tabelle sechs Punkte vor den Swans liegen. Die gewannen vor Heimpublikum mit 95:86 (53:49) gegen den Dritten Oberwart Gunners.

Hektische Betriebsamkeit gab es in Gmunden kurz vor Spielbeginn, nachdem die Oberwarter beim Aufwärmen einen Ring beschädigt hatten. Schon wenig später gelang jedoch die Reparatur, die Partie wurde mit nur minimaler Verzögerung begonnen.

(APA)/Bild: GEPA