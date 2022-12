Siege für BSL-Spitzentrio Vienna, Oberwart und Gmunden

Der Spieltag der Basketball-Superliga (BSL) am Stefanitag ist mit einem 98:87 (57:44)-Sieg der Swans Gmunden bei den Flyers Wels zu Ende gegangen. Zuvor hatten sich an diesem Montag mehrheitlich die Favoriten durchgesetzt. Tabellenführer BC Vienna gewann in St. Pölten 92:81 (52:33), während Verfolger Oberwart Gunners die Fürstenfeld Panthers 75:67 (35:29) bezwang. In Wien ließen die Klosterneuburg Dukes den D.C. Timberwolves beim 70:51 (41:18) kaum eine Chance.

In Wels übernahm nach einem ausgeglichenen Startviertel das Team vom Traunsee im zweiten Abschnitt das Kommando und kontrollierte fortan die Partie. 1.000 Zuschauer in der ausverkauften Halle in Wels-Lichtenegg erlebten ein emotionsgeladenes und mit viel Intensität geführtes Oberösterreich-Derby. Gmunden hatte bereits das erste Duell in der laufenden Saison mit 87:67 für sich entschieden.

(APA)

Bild: GEPA