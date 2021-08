Siege für Nürnberg und Regensburg – KSC weiter ungeschlagen

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Cheftrainer Robert Klauß setzte sich gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:0 (0:0) durch. Zuvor hatte der Club zweimal Unentschieden gespielt.

Innenverteidiger Christopher Schindler sorgte mit dem Hinterkopf für das 1:0 für die Franken (58.). Enrico Valentini markierte per Foulelfmeter den Endstand (90.+8). Die Düsseldorfer mussten nach der Niederlage gegen Werder Bremen ihre zweite Pleite in Folge einstecken.

Kiel weiter sieglos

Holstein Kiel wartet in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Punkt, während sich Jahn Regensburg durch den dritten Sieg an die Tabellenspitze katapultierte: Die Störche, Dritter in der vergangenen Saison und Teilnehmer an den Relegationsspielen gegen den Bundesligisten 1. FC Köln, unterlagen am dritten Spieltag gegen die Oberpfälzer mit 0:3 (0:2).

Die Regensburger übernahmen mit neun Punkten die Tabellenführung vom FC St. Pauli. Max Besuschkow (20.), Benedikt Gimber (40.) und Julian Korb (58., Eigentor) sorgten für die Jahn-Tore. Die Kieler warten hingegen weiter auf den ersten Saisontreffer. In den ersten beiden Spielen gegen den FC St. Pauli und Schalke 04 hatte es jeweils 0:3-Pleiten gegeben.

KSC weiter ungeschlagen

Der Karlsruher SC bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner kam beim bis dahin punktlosen SV Sandhausen jedoch nicht über ein 0:0 hinaus. Während der KSC nach drei Partien sieben Zähler auf dem Konto hat, erspielte sich Sandhausen den ersten Punkt der Saison.

Die Karlsruher, die den Sprung an die Spitze verpassten, ließen den Ball zu Beginn der Begegnung ruhig durch die eigenen Reihen laufen und wurden durch Sandhausen im Spielaufbau erst spät gestört. Dennoch kamen die Gäste zunächst nur selten zu klaren Möglichkeiten.

(SID)

Bild: Imago