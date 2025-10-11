Siege für U19 & U17: ÖFB-Nachwuchsteams meistern erste EM-Quali-Runde

Österreichs U19-Fußball-Nationalteam hat sich am Samstag mit einem 4:0-Sieg gegen Luxemburg in Gornja Radgona vorzeitig den Turniersieg des Miniturniers und den Aufstieg in die Eliterunde der EM-Qualifikation gesichert.

Mann des Spiels war Augsburg-Legionär Mauro Hämmerle mit einem Triplepack. Ebenfalls den zweiten Sieg fuhr die ÖFB-U17 als Gastgeber mit einem packenden 4:3 in Wiener Neustadt gegen den Kosovo ein. Der Turniersieg ist noch nicht fix, das Weiterkommen schon.

(APA) / Foto: GEPA