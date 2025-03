Siege von Zypern und Bosnien in Österreichs WM-Quali-Gruppe

Der erste Tabellenführer in Österreichs Gruppe H der europäischen Fußball-WM-Qualifikation heißt Zypern. Die Zyprioten gewannen am Freitag in Larnaka 2:0 gegen San Marino. Im ersten Aufeinandertreffen der nach Österreich nominell stärksten Teams der Gruppe feierte Bosnien-Herzegowina einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen Rumänien. Die Rumänen sind am 7. Juni der erste Gegner der ÖFB-Auswahl.

In der ersten Hälfte hatte das Team von Trainer Mircea Lucescu in Bukarest zwar etwas mehr vom Spiel, Bosnien war jedoch die gefährlichere Mannschaft. Armin Gigovic von Holstein Kiel brachte die Gäste bereits in der 14. Minute aus kurzer Distanz in Führung. In der zweiten Hälfte war Rumänien klar besser und vergab einige Möglichkeiten.

Bei Bosnien lieferte Arjan Malic von Österreichs Meister Sturm Graz bis zur 87. Minute eine solide Leistung ab. Altmeister Edin Dzeko war vier Tage nach seinem 39. Geburtstag bis zur Halbzeit im Match, wurde dann leicht angeschlagen ausgewechselt.

(APA)/Beitragsbild: Imago