Siegesserie des VSV nach acht Spielen gerissen

Nach acht Siegen in Folge ist die Strähne des VSV in der ICE-Eishockey-Liga am Mittwoch gerissen. Gegen den HC Pustertal zogen die Kärntner zuhause mit 2:6 (1:4,0:1,1:1) den Kürzeren, sind aber weiterhin klar vor Fehervar auf Platz zwei. Leader Salzburg trat ab 19.45 Uhr in Bozen an.

Die Entscheidung in Villach fiel bereits im ersten Drittel. Die Südtiroler lagen schon in der 7. Minute mit 3:0 in Front, die Hausherren konnten auch mit dem 1:3 durch Jamie Fraser (10.) dem Spiel keine Wendung geben. Vielmehr legten die Wölfe nach, allerspätestens mit dem 6:1 (48.) war die Partie gelaufen, Felix Maxas Tor (49.) bedeutete nur Ergebniskosmetik. Pustertal hielt mit den fünften Sieg en suite die Chance auf einen Top-Sechs-Platz nach dem Grunddurchgang am Leben.

(APA)/Bild: GEPA