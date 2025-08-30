Siegesserie geht weiter: Hannover dreht Partie in Kiel

Hannover 96 hat seinen Traumstart in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt.

Bei Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel trotzte die Mannschaft von Trainer Christian Titz einem Rückstand und gewann dank zweier Standardtore noch mit 2:1 (0:1). 96 bleibt mit der perfekten Punkteausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen an der Tabellenspitze, während die Kieler nach dem leichten Aufwärtstrend der vergangenen zwei Wochen den nächsten Rückschlag kassierten.

Phil Harres brachte die Kieler, die nach zwei Niederlagen zum Saisonstart zuletzt im DFB-Pokal und in der Liga zweimal nacheinander gewonnen hatten, zunächst in Führung (21.). Doch in der zweiten Halbzeit drehten Virgil Ghita (62.) und Top-Joker Benjamin Källman (69.) jeweils nach Standards von Kapitän Enzo Leopold die Partie zugunsten der Gäste.

Dritte Pleite: Bochum legt Fehlstart hin

Absteiger VfL Bochum kommt in der 2. Fußball-Bundesliga überhaupt nicht in Tritt. Nach der 1:2-Pleite im Revierderby bei Schalke 04 musste das Team von Trainerroutinier Dieter Hecking mit 1:2 (1:1) gegen Preußen Münster auch die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen. Mit nur drei Punkten aus vier Spielen liegen die Westfalen deutlich hinter ihren eigenen Ansprüchen zurück und müssen sich in der Tabelle erstmal nach unten orientieren.

Joshua Mees (27.) brachte die Gäste in Führung. Ein Treffer von Philipp Hofmann nach Videobeweis (45.+1) sorgte kurz vor der Pause für den Ausgleich. Dann traf Mees mit einem Distanzschuss nach Wiederbeginn noch einmal (49.). Preußen steht mit sieben Zählern dort, wo der VfL gerne wäre.

Nach Pokal-Aus: Braunschweig verspielt Führung gegen Bielefeld

Vier Tage nach dem dramatischen Pokal-K.o. hat Eintracht Braunschweig auch im Liga-Alltag einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Heiner Backhaus kam im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld nach einem harmlosen Auftritt und einem späten Gegentreffer über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus und verpasste den Sprung in die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga.

Wohl auch aufgrund des kräftezehrenden Pokalabends gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart (7:8 i. E.) am Dienstag fehlte Braunschweig lange der Zug zum Tor, Christian Conteh (64.) schlug jedoch eiskalt zu. Die Bielefelder, die in der Vorwoche eine Last-Minute-Niederlage gegen Mit-Aufsteiger Dynamo Dresden (1:2) einstecken mussten, nutzten ihre Überlegenheit erst spät durch Isaiah Young (89.).

(SID) Foto: Imago