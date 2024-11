Strubers Siegesserie gerissen: Kainz-Eigentor verhindert Kölns Sprung auf Platz zwei

Die Siegesserie gerissen, die ersten Gegentore nach 394 Minuten kassiert: Der 1. FC Köln hat in der 2. deutschen Bundesliga den Sprung auf einen Aufstiegsplatz verpasst.

Im Verfolgerduell gegen Hannover 96 mussten sich die Rheinländer mit einem 2:2 (0:1) begnügen. Nach vier Pflichtspielerfolgen nacheinander ohne Gegentreffer ließ der FC im Rennen um die Rückkehr ins Oberhaus zwei Punkte liegen.

Jessic Ngankam (25.) erzielte die Führung für die Gäste, die vor einer Woche die Tabellenführung durch ein 1:2 gegen Darmstadt 98 verloren hatten. Kurz nach der Pause glich Tim Lemperle mit seinem siebten Saisontor aus (49.). Hannover spielte ab der 55. Minute in Unterzahl, weil Max Christiansen nach hartem Einsteigen gegen Eric Martel die Rote Karte erhielt. Damion Downs erzielte das Kölner 2:1 (81.), doch ein Eigentor von Florian Kainz verhinderte den Sieg der Gastgeber (86.).

Sieg im Spitzenspiel: Paderborn bleibt Tabellenführer

Der SC Paderborn hat Platz eins erfolgreich verteidigt und den Angriff des aufmüpfigen Fußballzwergs SV Elversberg abgewehrt. Durch ein 3:1 (1:1) im Spitzenspiel an der Kaiserlinde verhinderte das Team von Lukas Kwasniok den erstmaligen Sprung an die Spitze für die SVE. Platz eins kann den Ostwestfalen vorerst kein Verfolger mehr entreißen, mit 27 Zählern liegt der SCP vor dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 (je 23).

Muhammed Damar (27.) erzielte die Führung der lange harmlosen Gastgeber, Laurin Curda (45.+3), Koen Kostons (63.) und Calvin Brackelmann (80.) verwandelten die drohende zweite Saisonniederlage ihrer Mannschaft noch in einen Sieg. Die Paderborner blieben in den letzten fünf Ligaspielen unbesiegt, die SVE kassierte die zweite Niederlage in den letzten acht Spielen.

Braunschweig verpasst Befreiungsschlag im Kellerduell

Kein Sieger im Kellerduell: Eintracht Braunschweig hat im Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf gegen Schlusslicht Jahn Regensburg einen Befreiungsschlag verpasst. Nach dem 0:0 gegen den Aufsteiger könnten die Niedersachsen, die nur eines der letzten sechs Spiele gewannen, am Sonntag auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Der Jahn sammelt seit dem Wechsel zum neuen Trainer Andreas Patz zwar Punkte, bleibt aber Tabellenletzter.

