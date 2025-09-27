Siegesserie von Hütters Monaco gerissen – PSG setzt sich ab

Die Siegesserie der AS Monaco in der französischen Meisterschaft ist gerissen.

Nach drei Erfolgen zog die Truppe des Vorarlberger Trainers Adi Hütter am Samstag bei Lorient mit 1:3 den Kürzeren.

Nach einer Gelb-Roten Karte für Thilo Kehrer (38.) hatten die Monegassen mehr als eine Halbzeit in Unterzahl agieren müssen. Die Tore fielen allesamt erst danach.

Tabellenführer Paris St. Germain setzte sich mit einem 2:0 gegen Auxerre vorne um drei Punkte ab.

