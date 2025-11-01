Logout
Siegesserie von Kasper & Detroit reißt gegen Anaheim

Nach dem Doppelpack vom Vortag ist Marco Kasper am Freitag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ohne Scorerpunkt geblieben.

Der Kärntner und seine Detroit Red Wings unterlagen bei den Anaheim Ducks mit 2:5. Alex DeBrincat gelang zwar im zweiten Drittel noch der Anschlusstreffer zum 2:3, doch im Schlussabschnitt sorgten Chris Kreider und Troy Terry für klare Verhältnisse. Schon am Sonntag geht es für die Wings erneut auswärts bei den San Jose Sharks weiter.

Kasper & Detroit auf Division-Platz zwei

Der deutsche Verteidiger Seider sammelte einen Assist und erzielte im zweiten Drittel sogar den vermeintlichen Ausgleich, der nach Video-Überprüfung aber zurückgenommen wurde. Im kalifornischen Anaheim erhielt der 24-Jährige 25 Minuten Eiszeit, die Red Wings rangieren mit 16 Punkten aus zwölf Spielen weiterhin auf Platz zwei der Atlantic Division.

(APA/SID).

