Siegestor in der Nachspielzeit: HSV gewinnt Spitzenspiel

Unbeeindruckt von der schweren Führungskrise ihres Clubs arbeitet die Mannschaft des Hamburger SV weiter an der Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga.

Durch einen spektakulären Sololauf von Ransford-Yeboah Königsdörffer in der 92. Minute gewann der Tabellenführer am Freitag das Zweitliga-Spitzenspiel bei Hannover 96 vor 49.000 Zuschauern mit 2:1. Zuvor traf Sei Muroya früh zum 1:0 für Hannover (4.), Julian Borner gelang der Ausgleich etwa zehn Minuten später (15.). Damit gelang dem HSV bereits der fünfte Sieg in Serie. Bei Hannover saß Louis Schaub auf der Bank. Im Parallelspiel unterlag der SC Paderborn zuhause dem SV Darmstadt mit 1:2. Auch hier gingen die Hausherren in der vierten Minute in Führung, den Treffer erzielte Robert Leipertz. Braydon Manu (10.) und Jannik Müller (24.) drehten die Partie aber noch in der ersten Hälfte.

(APA/Red.) / Bild: Imago