Sieglos in der Liga: Foda-Engagement in Zürich historisch schlecht

Franco Foda wurde beim FC Zürich am heutigen Mittwoch beurlaubt. Der Deutsche war beim Schweizer Topklub nur knappe drei Monate im Amt, ehe der Verein die Konsequenzen aus dem schlechten Saisonstart zog.

Statistisch war die Station beim FC Zürich für den ehemaligen ÖFB-Teamtrainer unterirdisch. Foda blieb als erster FCZ-Chefcoach in einer Amtszeit ohne Sieg in der Super League (2 Remis & 6 Niederlagen). Damit geht er mit dem tiefsten Liga-Punkteschnitt aller Zürich-Trainer in der CSSL-Ära (0.25 Punkte pro Spiel) in die Geschichte ein.

(Red./OPTA)

Bild: Imago