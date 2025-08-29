Siegpflicht für Helm! Austria gegen Altach unter Druck

Bei der Wiener Austria ist die sportliche Lage weiter prekär. Trainer Stephan Helm und seine Austria stehen am Sonntag (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – holt euch jetzt Sky Stream) zuhause gegen Altach unter Siegpflicht.

Am Wiener Verteilerkreis herrscht Krisenstimmung. Trainer Stephan Helm ist nach dem verpatzten Start mit dem Aus im Europacup und ÖFB-Cup und nur einem Punkt aus vier Ligaspielen angezählt. Dem Burgenländer droht die Ablöse in der länderspielbedingten Ligapause – möglicherweise selbst bei einem Heimsieg gegen Altach.

Helm glaubt an Austria-Turnaround

Helm glaubt daran, den Turnaround mit den Veilchen schaffen zu können. „Ich glaube an das Potenzial dieser Mannschaft und bin davon überzeugt, dass wir zeitnah Hebel betätigen können, sodass wir diese Leistung etwas verbessern und in Siege ummünzen können.“ Neuzugang Johannes Eggestein berichtete von angespannter Stimmung in der Kabine. Am Rasen wurde nach Lösungen gesucht. „Wir haben im Training den Fokus auf eine kompakte Mannschaft gelegt, dass wir enge Abstände zueinander haben und ein gutes Pressing eingeleitet werden kann“, sagte Eggestein.

Während die Austria bereits neun Gegentore erhalten hat, exerziert Altach aktuell defensive Geschlossenheit vor. Dies mit einer Spielidee, die Helm als „mutig und aggressiv“ lobte. Erst ein Gegentor hat der Abstiegskandidat der Vorsaison erhalten, die Vorarlberger sind eines von vier noch ungeschlagenen Teams (Salzburg, Rapid, WSG Tirol). Im direkten Duell ist die Austria fünf Partien lang ungeschlagen.

(APA)

Bild: GEPA