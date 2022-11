Siegtor gegen Feyenoord für Kiteishvili „ein Karriere-Höhepunkt“

via

via Sky Sport Austria

Sturm-Kreativspieler Otar Kiteishvili avancierte am 5. Spieltag der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam zum Matchwinner.

Ausgerechnet der Georgier erzielte das 1:0-Siegtor in der Nachspielzeit. „Ich habe mich unglaublich gefühlt in diesem Moment“, sagte er vor dem letzten Gruppenspiel beim FC Midtjylland ( jetzt live der UEFA Super Donnerstag auf Sky Sport Austria 2!). Kiteishvili fiel fast ein Jahr lang verletzt aus, seit seiner Rückkehr ist er in der Sturm-Offensive ein neues Element.