Silberberger bestätigt im Sky-Interview: Gugganig kehrt zur WSG Tirol zurück

Die WSG Tirol hat nach dem Abgang von Raffael Behounek schnell Ersatz gefunden. Wie Trainer Thomas Silberberger am Samstag im Sky-Interview bestätigte, kehrt David Gugganig zu den Tirolern zurück.

Der Verteidiger kickte bereits von 2017 bis 2021 bei der WSG. 2019 holte der 26-Jährige den Titel in der 2. Liga mit den Wattenern. Zuletzt stand Gugganig beim Liga-Konkurrent Wolfsberger AC unter Vertrag. Sein Kontrakt beim WAC lief Ende Juni aus und wurde nicht verlängert.

„Ich bin überzeugt von seinen Fähigkeiten. Ich bin restlos von ihm überzeugt. Er kann was, was nicht viele in Österreich können: Er kann fantastisch zwischen die Linien spielen“, so Silberberger über den Neuzugang. Mittlerweile bestätigte die WSG auch offiziell die Rückkehr des Innenverteidigers.