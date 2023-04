Silberberger: Europacup „würde unser Ziel Klassenerhalt gefährden“

Der Europacup als große Gefahr statt als anvisiertes Ziel? WSG-Trainer Thomas Silberberger erklärt vor dem Duell gegen Austria Lustenau (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass), warum er eine Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe in der kommenden Saison als Nachteil ansieht.

Für den WSG-Betreuer ist das ligainterne Europacup-Playoff ein erstrebenswerter Zusatz, den tatsächlichen Europacup möchte er aber nicht zwingend erreichen: „Das waren schon Bonusspiele. Allerdings, wenn du da nochmal weiterkommst, das würde massiv unser Ziel 2023/24, die Klasse in der Bundesliga zu halten, gefährden. Du bist irgendwo in der Qualirunde unterwegs, irgendwo in Osteuropa meistens, kostet nur Geld, belastet unser Budget zusätzlich, den Kader sollst erhöhen und du hast ein Taktum so früh in der Saison mit zweimal in der Woche. Wie sollen wir das stemmen?“

Mader: „Geht noch immer um den Klassenerhalt“

Auch sein heutiger Kontrahent, Lustenau-Coach Markus Mader, legt lieber das Augenmerk auf den Ligaverbleib, als in Richtung internationaler Bewerbe zu schielen: „Wir denken, dass die WSG Richtung Playoff schielen darf. Und bei uns geht es tatsächlich noch immer um den Klassenerhalt.“

