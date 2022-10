via

via Sky Sport Austria

Die WSG Tirol kassierte gegen den SK Rapid eine heftige 0:5-Niederlage. WSG-Trainer Thomas Silberberger ärgerte sich am Sky-Mikro vor allem darüber, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. „Heute haben wir zum größten Teil selbst sehr viel dafür gemacht, dass Rapid hier so eindeutig gewinnt“, so der 49-Jährige.