Silberberger über Sieg gegen Salzburg: “Wird nicht mehr oft vorkommen”

Nach dem historischen ersten Sieg der WSG über Salzburg zeigt sich Trainer Thomas Silberberger im Sky-Interview sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

“Ich glaube, dass das nicht so oft vorkommen wird in absehbarer Zukunft. Es war aber nicht glücklich, sondern wir haben schon eine tolle Leistung geboten. Wir haben heute etwas geschafft, das nur wenige Mannschaften in Österreich schaffen. Zwei Mal gegen Salzburg in Rückstand zu sein und das Spiel trotzdem noch zu gewinnen”, sagte Silberberger.

WSG-Doppelpacker Niklolai Baden Frederiksen im Interview