Silberberger über Zukunft: „Ich will schon noch mindestens zehn Jahre Trainer sein“

Thomas Silberberger sieht seine Zukunft auf der Trainerbank. Wie der Coach der WSG Tirol bei DAB | Der Audiobeweis verrät, soll die Trainerkarriere noch mindestens zehn Jahre lang laufen.

„Meine Lebensplanung geht schon so dahin, dass ich irgendwann mit 60 einmal sage, dass ich den Bleistift wegwerfe. Ich will schon noch mindestens zehn Jahre Trainer sein“, so Silberberger. Bei der WSG Tirol muss die Karriere nicht zwingend zu ende gehen, einen Abgang forcieren will der 50-Jährige allerdings auch nicht: „Mit Gewalt muss ich nicht wo anders hin. Da muss schon ein Ausrufezeichen sein, dass ich sage, ja das ist jetzt ein Top-Verein. Als Akademie-Leiter sehe ich mich nicht. Ich bin lieber vorne an der Spitze.“

Bild: GEPA