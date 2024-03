Silberberger verlässt WSG Tirol mit Saisonende

Trainer Thomas Silberberger wird die WSG Tirol nach elf Jahren mit Saisonende verlassen. Das gibt der Coach der Wattener bei einer Sonder-Pressekonferenz am Mittwoch bekannt.

„Ich bin dankbar, dass ich das elf Jahre machen durfte. Es war eine fantastische Zeitreise. Ich bin der Meinung, dass die WSG Tirol auf der Trainerposition einen neuen Impuls braucht und auch ich als Person Thomas Silberberger brauche einen neuen Impuls“, sagt Silberberger, der den Verein vor neun Tagen über seinen Rücktritt informierte. Die Entscheidung habe er bereits in der Winterpause getroffen.

Silberberger möchte im Juli bereits wieder eine neue Aufgabe annehmen. Ob als Trainer oder in einer anderen Rolle, lässt der Innsbrucker noch offen. Bis dorthin gilt sein voller Fokus jedoch der WSG und dem Ziel „Klassenerhalt“.

Der 50-Jährige ist seit 2013 Chefcoach der WSG, die er aus der Regionalliga zum Aufstieg in die Bundesliga (2019) führte. In der ersten Saison in der höchsten Spielklasse wären die Tiroler sportlich abgestiegen, durch den Finanzskandal um den SV Mattersburg blieb die WSG jedoch erstklassig. In der darauffolgenden Saison 2020/21 holte die WSG mit Platz sechs in der Meistergruppe die beste Platzierung unter Silberberger.

Die WSG steht nun vor der längst ungewohnten Aufgabe, sich einen neuen Trainer suchen zu müssen. Wehmut schwang am Mittwoch bei Sportmanager Stefan Köck mit. „Eine Trennung tut immer weh, diese natürlich ganz besonders. Wir verlieren bei der WSG nicht nur einen erfolgreichen Trainer, sondern auch einen Freund und einen Top-Sportsmann, der diesen Verein in den letzten Jahren wesentlich und erfolgreich geprägt hat, und natürlich war es eine Überraschung“, erklärte Köck.

(red./APA) / Artikelbild: GEPA