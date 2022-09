via

WSG Tirol – Trainer Thomas Silberberger ist nach dem torlosen Unentschieden gegen den SCR Altach in starker Kritik mit seiner Mannschaft. Der 49-jährige sieht zu viele unerzwungene Fehler im Spiel und sieht dieses als großes Problem. Die kommenden Gegner wie der LASK, Rapid und Sturm Graz werden es den Tirolern nicht leichter machen. „Wir haben gegen jeden Probleme in der Bundesliga – wir sind der WSG Tirol“, so Silberberger.