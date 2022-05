Silberpfeile auf Abwegen? Mercedes in Miami plötzlich bunt

via

Nach Jahren des schwarzen Lacks sind zu Beginn der aktuellen Saison die Silberpfeile zurückgekehrt. Nun gibt es in Miami aber eine ganz spezielle Lackierung bei Mercedes.

Der Grand Prix in Miami verspricht anders zu werden als vieles, was man aus der Formel 1 bisher kannte. Das Rennen in Florida wird nicht nur eins der Superlative werden, es wird auch ziemlich bunt zugehen rund um das Hard Rock Cafe Stadium. Dabei sorgen nicht nur die Fahrer mit ihren besonderen Helmen für Aufsehen. Auch das eine oder andere Team hat sich etwas spezielles einfallen lassen, wenn es ab Freitagabend deutscher Zeit endlich auf die Strecke geht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@mercedesamgf1)

Mercedes wird zum Beispiel mit farbenfrohen Applikationen auf die Strecke gehen. Das ist auf ersten Bildern und einem kleinen Teaser auf Instagram zu sehen. Dabei werden die Luftleitbleche über den Rädern und der Heckflügel kunterbunt gestaltet sein.

Mercedes-Heckflügel wird für guten Zweck versteigert

Das Ganze passiert im Rahmen der Partnerschaft mit der Kryptobörse FTX. Laut Mercedes wolle man im Laufe der Saison gemeinsam immer wieder mit verschiedenen Künstlern zusammenarbeiten, um „von den Rennen inspirierte Kunstwerke zu schaffen“. Die Fans sollen diese als NFTs (Non-Fungible Token) erwerben und sammeln können.

