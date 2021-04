Silva- oder Jovic-Ersatz? Frankfurt wohl heiß auf Chelsea-Stürmer

Sucht die Eintracht Frankfurt schon einen Silva-Ersatz? Die SGE soll an Ike Ugbo von Cercle Brügge interessiert sein. Das berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano. Ike Ugbo ist 22 Jahre alt und schoss in dieser Saison in 31 Spielen in der Jupiler League 15 Tore.

Ugbo steht aktuell beim FC Chelsea unter Vertrag und ist nur nach Belgien ausgeliehen. Die Blues sollen einem Verkauf aber offen gegenüberstehen. Auch AS Monaco und der FC Fulham sollen interessiert sein. Ugbos Vertrag bei den Londonern läuft noch bis Sommer 2022.

Frankfurt könnte damit schon an der Zukunft bauen. Es ist noch unklar, wie die Mannschaft nach dem Hütter-Abgang in der nächsten Saison aussehen wird. Damit ist auch unklar, ob die SGE Top-Stürmer Andre Silva halten kann. Luka Jovic, ausgeliehen von Real Madrid, wird aller Voraussicht nach nach Madrid zurückkehren.

Bild: Imago