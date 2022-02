Simeone & Sancho im Fokus: Heißes Duell im Wanda Metropolitano

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bekommt es Atletico Madrid am Mittwoch mit Manchester United (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) zu tun. Im Mittelpunkt stehen dabei Atleti-Coach Diego Simeone sowie United-Star Jadon Sancho.

Diego Simeone, der das Ruder bei Atletico im Jahr 2011 übernommen hat, hat mit den Rojiblancos fast alles gewonnen: Spanischer Meister (2014 & 2021), spanischer Pokalsieger (2013), spanischer Superpokalsieger (2014), Europa-League-Sieger (2012 & 2018) sowie Super-Cup-Sieger (2012 & 2018).

Einzig der Champions-League-Titel fehlt dem Argentinier noch. 2014 sowie 2016 scheiterte er mit Atletico jeweils denkbar knapp im Finale. In dieser Spielzeit hat Madrid bereits früh in Meisterschaft und Pokal alle Chancen verspielt, weshalb nun die Champions League die letzte Chance auf einen Titel ist.

Gerüchte um Valverde

Allerdings spricht derzeit wenig für Atletico. Nach nur vier Siegen aus den vergangenen zehn Ligapartien kamen erstmals Gerüchte auf, dass Simeone bei den Colchoneros das Aus droht. Laut spanischen Medienberichten soll sich Atletico bereits nach potenziellen Nachfolgern umschauen und dabei insbesondere Ex-Barca-Trainer Ernesto Valverde im Visier haben.

„Wir haben noch nicht daran gedacht, dass Simeone nicht mehr Trainer von Atletico Madrid sein wird. Es wäre weder logisch noch fair, einen anderen Trainer zu suchen. Wir werden Simeone noch eine Weile haben“, machte Vereinspräsident Enrique Cerezo allerdings zuletzt deutlich. Ein Rauswurf der Klubikone ist also unwahrscheinlich. Realistischer ist da eher, dass der Starcoach von sich aus hinschmeißt.

Instabile Atletico-Abwehr

Der 51-Jährige ist aktuell vor allem mit seiner instabilen Defensive unzufrieden. Atletico, unter Simeone für knallharte Verteidigungsarbeit bekannt, hat in La Liga in dieser Spielzeit bereits 34 Gegentore nach 25 Partien kassiert – das sind die meisten Gegentreffer aller Klubs in der oberen Tabellenhälfte. In der vergangenen Meistersaison waren es nach 38 Spieltagen nur 25.

„Man muss selbstkritisch sein und die Realität sehen. Das Leben ist wie der Fußball, es stellt uns mit Hindernissen auf die Probe. Wenn wir hinfallen, müssen wir zusammen wieder aufstehen“, meinte Simeone jüngst selbst. Wenn Atletico gegen Manchester eine Chance aufs Weiterkommen haben möchte, muss vor allem die Defensive stehen.

Sancho kommt in Fahrt

Denn bei United zeigte Offensiv-Ass Jadon Sancho zuletzt ansprechende Leistungen. Der 21-Jährige legte am vergangenen Wochenende beim 4:2-Auswärtssieg der Red Devils in Leeds seine ersten beiden Tore auf. Beim Ex-Dortmunder, der zu Saisonbeginn für 85 Millionen Euro nach Manchester wechselte, ist die zuvor verlorene Spielfreude zurück.

„Er spielt derzeit brillant. In den letzten Wochen war er fantastisch. Er geht wieder mutig ins Eins-gegen-eins und lässt seine Gegenspieler alt aussehen. Es scheint, dass er jetzt anfängt, Tore und Vorlagen zu liefern“, schwärmte United-Legende Roy Keane bei den englischen Kollegen von Sky Sports.

Vertrauen zurückgezahlt

Während Sancho unter Ex-Trainer Ole Gunnar Solskjaer zwischen Startelf, Ersatzbank und Tribüne pendelte, ist der Flügelstürmer unter Nachfolger Ralf Rangnick gesetzt und spürt offensichtlich das Vertrauen. So findet sich Sancho nach langen Startschwierigkeiten und der Bürde der hohen Ablöse nun immer besser in Manchester zurecht.

Das Duell mit Atletico kann allerdings nicht nur für Sancho ein weiterer Schritt Richtung Schlüsselspieler bei United werden, sondern auch für Trainer Rangnick eine Vorentscheidung für seine sportliche Zukunft bringen. Denn mit einem Viertelfinaleinzug würde Rangnick das beste Ergebnis der Red Devils in der Königsklasse in den vergangenen zehn Jahren bereits einstellen und somit weitere Argumente für sich sammeln.

Bewährungschance für Rangnick

Denn spielerisch werden die Auftritte des englischen Rekordmeisters weiterhin kritisch beäugt. Die United-Legenden Paul Scholes und Gary Neville sprachen sich angesichts der gezeigten Leistungen gegen einen Verbleib von Rangnick als Trainer über den Sommer hinaus aus. Vor allem das blamable Aus im FA Cup gegen den Zweitligisten FC Middlesbrough hinterließ einen bitteren Beigeschmack.

In der Premier League hat es der 63-jährige „Professor“ geschafft, United nach einem schwachen Saisonstart zu stabilisieren. Derzeit belegen die Red Devils Platz vier und sind damit auf Champions-League-Kurs. Zudem hat Rangnick vor allem das Abwehrproblem in den Griff bekommen. Während United zuvor 24 Gegentore in 14 Partien bekam, sind es seit der Rangnick-Übernahme nur zehn in zwölf Spielen.

Anders als Gegenüber Simeone hat Rangnick damit zumindest schon mal defensiv Konstanz reinbekommen. Im Wanda Metropolitano müssen seine Spieler diese Stärke gegen ein heißes Simeone-Team in die Waagschale werfen.

(Peer Kuni / skysport.de)

Bild: DPA