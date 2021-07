Simeone verlängert langfristig bei Atletico Madrid

Diego Simeone bleibt Trainer bei Atletico Madrid und geht in seine elfte Saison beim spanischen Fußball-Meister. Der 51-jährige Argentinier verlängerte seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, wie der Verein am Donnerstag bekanntgab. Simeone ist seit Ende 2011 Chefcoach der Madrilenen. Unter seiner Leitung gewann Atletico insgesamt acht Titel, darunter 2014 und in der abgelaufenen Saison die spanische Meisterschaft.

Dazu kommen zwei Triumphe in der Europa League (2012, 2018), im UEFA-Super-Cup (2012, 2018) sowie je einmal im spanischen Pokal (2013) und im spanischen Superpokal (2014). Zudem stand Simeone zweimal mit seinem Team im Finale der Champions League (2014, 2016).

Simeone ist der erfolgreichste Trainer in der Vereinsgeschichte – mit den meisten Titeln und den meisten gewonnenen Partien (316 Siege in 527 Spielen). Als Spieler gewann er mit Atletico 1996 das nationale Double.

(APA)

Bild: Imago