Simonis wackelt weiter: Werder schockt Wolfsburg spät

Nächste Pleite statt Erlösung – und der Trainer vor dem Aus?

Paul Simonis hat mit dem Krisenklub VfL Wolfsburg in der Deutschen Bundesliga eine weitere bittere Niederlage kassiert und damit einen Vereinsnegativrekord eingestellt.

Die Wölfe verloren am Freitagabend trotz langer Führung noch mit 1:2 (1:0) bei Werder Bremen, Jens Stage (83.) und Samuel Mbangula (90.+4.) drehten mit ihren späten Treffern die Partie für die Hanseaten. Zuvor hatte Mattias Svanberg (28.) die eigentlich so ambitionierten Wolfsburger in Führung gebracht – doch in der wilden Schlussphase brach der VfL dann ein.

