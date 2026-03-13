Die ADMIRAL Bundesliga startet am heutigen Freitag in den Finaldurchgang. So würde die finale Tabelle mit den Ergebnissen aus dem Grunddurchgang aussehen.

Mit dem Duell LASK gegen TSV Hartberg startet heute die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga. Sky Sport Austria hat die Ergebnisse aller Teams aus den bisherigen Saisonspielen unter die Lupe genommen: Eine Auswertung der bisherigen Aufeinandertreffen liefert zudem eine interessante Prognose für die Runden 23 bis 32.

Meistergruppe: Wer holt sich den Titel?

Die direkten Duelle der Mannschaften aus den Top sechs zeichnet das Bild des engen Titelkampfs nach. Die Top drei Mannschaften liegen nur zwei Punkte auseinander, zwischen allen sechs Teams sind es knapp sieben Punkte.

Knapp die Nase vorne hat Red Bull Salzburg, die in den Spielen gegen die anderen Teilnehmer der Meistergruppe 17 Zähler einfahren konnte. Die zweitplatzierte Austria liegt einen Punkt dahinter auf Rang zwei, gefolgt vom LASK mit 15 Zählern.

Tabellenführer Sturm Graz ist in dieser Auflistung nur fünfter, wenn auch punktgleich mit dem viertplatzierten SK Rapid, gegen den es im Grunddurchgang zwei Niederlagen gab. Der TSV Hartberg bildet in dieser Auflistung das Schlusslicht, mit lediglich zehn Punkten aus den Duellen gegen die Top-Teams.

Rechnet man die bisherigen direkten Duelle auf die aktuelle Tabelle hoch und geht von identen Ergebnissen im Finaldurchgang der Liga aus, so würde sich Red Bull Salzburg (35 Punkte) knapp vor der Wiener Austria (34) und dem LASK (33) den Meistertitel sichern. Es ist eine knappe Angelegenheit. Jeder Ausrutscher kann im Titelrennen entscheidend sein.

Tabellenführer Sturm Graz würde in diesem Szenario noch auf Rang vier zurückfallen (32 Punkte), die Top vier der Liga wären allerdings nur durch drei Punkte von einander getrennt. Platz fünf ginge an Rapid (29), der TSV Hartberg wäre Letzter und würde den Europacup somit fix verpassen.

Qualifikationsgruppe: Ried stark – WAC enttäuscht

In der Qualifikationsgruppe ist der Trend jedoch etwas klarer: Aufsteiger Ried holte gegen die Teams in der unteren Tabellenhälfte die meisten Punkte (20). Drei Punkte dahinter folgt Cup-Finalist SCR Altach (17). Die WSG Tirol weist in dieser Rechnung einen Rückstand von sechs Punkten auf die Innviertler auf und holte nur 14 Zähler gegen Teams aus der Qualifikationsgruppe, der GAK liegt nur knapp dahinter (13).

Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz und der Wolfsberger AC sind mit jeweils neun Punkten am Tabellenende zu finden. Die Linzer würden in dieser Rechnung aufgrund des Sternchens vorgereiht werden. Der WAC muss sich allerdings dringend steigern, sollte er nicht in akute Abstiegsgefahr kommen wollen: Der Cupsieger holt in den zehn Spielen gegen die Teams aus der Qualifikationsgruppe nur zwei Siege und drei Remis und weist damit die schwächste Bilanz aller Mannschaften in dieser Wertung auf.

Am Ende würden die Ergebnisse aus dem Grunddurchgang aber keine Veränderung was den aktuellen Tabellenstand im Abstiegskampf betrifft. Der FC Blau-Weiß Linz müsste mit lediglich 16 Punkten in die ADMIRAL 2. Liga absteigen, der Wolfsberger AC würde mit 22 Punkten die Klasse halten.

Die SV Ried würde sich das Heimrecht im Semifinale des Europacup-Playoffs sichern. Dort würde es gegen den SCR Altach gehen. Die WSG Tirol und der GAK verpassen in diesem Szenario die Chance auf das Europacup-Ticket, würden aber die Klasse halten.

Der Finaldurchgang der ADMIRAL Bundesliga mit Meister- & Qualifikationsgruppe ab Freitag live auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit Sky X live!

Bilder: GEPA