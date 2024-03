Sinner deklassiert Medvedev im Miami-Halbfinale

Der Südtiroler Jannik Sinner hat seine Siegesserie gegen Daniil Medvedev fortgesetzt und den Russen im Halbfinale des ATP-Tennis-Mastersturniers von Miami am Freitag mit 6:1,6:2 deklassiert.

In seinem dritten Miami-Endspiel nach den verlorenen 2021 und 2023 trifft Sinner am Sonntag auf Alexander Zverev oder Grigor Dimitrov. Mit einem weiteren Sieg, dem 22. im 23. Match des Jahres, würde er in der Weltrangliste um einen Platz an Carlos Alcaraz vorbei auf Rang zwei vorstoßen.

Sinner reihte in Florida seinen fünften Sieg gegen den Weltranglisten-Vierten Medvedev aneinander. Dreimal schlug der 22-Jährige ihn im letzten Halbjahr im Finale, darunter in Jänner bei den Australian Open. Die ersten sechs Duelle auf der ATP-Tour hatte Sinner gegen Medvedev noch verloren, aber seit vergangenem Oktober hat sich das Blatt eindrucksvoll gewendet.

(APA)

Bild: Imago