Sinner gibt auf! Alcaraz gewinnt Cincinnati-Finale

Drama in Cincinnati: Tennis-Topstar Jannik Sinner hat im Endspiel des ATP-Masters gegen seinen Dauerrivalen Carlos Alcaraz nach nur 22 Minuten aufgegeben.

Beim Stand von 0:5 im ersten Satz rief Sinner bei heißen Temperaturen in Ohio den Physio, mit feuchten Augen erklärte der Weltranglistenerste, er fühle sich „einfach zu schlecht“. Auf dem Platz hatte er sich zuvor teils haarsträubende Fehler geleistet und kraftlos gewirkt. Alcaraz tröstete Sinner nach dessen Aufgabe.

Fünf Wochen nach dem verlorenen Wimbledon-Finale nahm Alcaraz damit erfolgreich Revanche, die Verfassung von Sinner hingegen gibt wenige Tage vor dem Start der US Open in New York (ab 24. August) Rätsel auf. Für Alcaraz, der Sinner Anfang Juni in einem epischen French-Open-Finale in fünf Sätzen besiegt hatte, ist es der 22. Titel auf der Profitour.

Sinner Titelverteidiger bei US Open

Der Hartplatz-Spezialist geht bei den US Open als Titelverteidiger an den Start. Er soll schon am Dienstag wieder auf dem Platz stehen. Der Südtiroler ist für den Mixed-Wettbewerb an der Seite der Tschechin Katerina Siniakova gemeldet. Sie sollen auf Deutschlands Topstar Alexander Zverev und dessen Partnerin Belinda Bencic treffen. Ein Start scheint aber völlig unwahrscheinlich. Alcaraz, der Zverev in Cincinnati im Halbfinale ausgeschaltet hatte, geht mit der Britin Emma Raducanu an den Start.

