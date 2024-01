Sinner kürt sich erstmals zum Australian-Open-Sieger

Jannik Sinner hat erstmals die Australian Open gewonnen.

Der 22 Jahre alte Südtiroler setzte sich im Finale von Melbourne mit 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 gegen den Russen Daniil Medwedew durch und sicherte sich als erster Italiener seit 48 Jahren einen Grand-Slam-Titel. Für Sinner ist es nach dem Triumph im Davis Cup im November mit Italien der nächste Höhepunkt seiner jungen Karriere.

Medwedew verlor unterdessen das dritte Melbourne-Finale in den vergangenen vier Jahren, bereits 2021 und 2022 reichte es für den Weltranglistendritten nicht zum Titel. Sinner, der im Halbfinale Serien-Champion Novak Djokovic ausgeschaltet hatte, bleibt trotz seines Erfolges vorerst die Nummer vier der Tennis-Weltrangliste.

Es war das erste Männer-Finale am Yarra River seit 2005, das ohne die Beteiligung von Djokovic, Roger Federer oder Rafael Nadal über die Bühne ging. Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev war beim ersten Major-Turnier des Jahres im Halbfinale in einem Fünfsatz-Krimi an Medwedew gescheitert.

