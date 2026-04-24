Sinner müht sich zu Auftaktsieg in Madrid

Jannik Sinner hat rund um das ATP-Masters in Madrid einen ereignisreichen Tag erlebt: Erst schlug der Weltranglistenerste an der Seite von Rafael Nadal, Jude Bellingham und Co. im Fußball-Tempel Bernabéu ein paar Bälle, dann hatte er – zurück auf der Tennis-Anlage der spanischen Hauptstadt – überraschende Probleme mit seiner Auftakthürde. Gegen den Franzosen Benjamin Bonzi gab Sinner beim 6:7 (6:8), 6:1, 6:4 sogar einen Satz ab.

„Es war ein hartes Match, ich hatte zu Beginn einige Chancen, konnte sie aber nicht nutzen. Aber so ist Tennis eben“, sagte der viermalige Grand-Slam-Sieger. „Natürlich müssen wir uns verbessern, aber ich bin auch zufrieden – wenn man nicht sein bestes Tennis spielt und trotzdem gewinnt, ist das immer noch ein gutes Ergebnis.“ Sein Gegner Bonzi, die Nummer 104 der Weltrangliste, hatte zuvor vor allem im Tiebreak des ersten Satzes überzeugt.

Sinner jagt in Madrid den fünften Masters-Titel in Folge. Zuvor hatte er bereits in Paris (2025), Indian Wells, Miami und Monte-Carlo triumphiert. In der dritten Runde wartet nun ein Duell mit dem dänischen Außenseiter Elmer Möller. Sein großer Rivale Carlos Alcaraz ist in Madrid nicht am Start. Der Spanier verpasst das Masters ebenso wie den zweiten Grand Slam des Jahres, die French Open in Paris, wie er am Freitag in den Sozialen Netzwerken bekannt gab. Sinner dürfte somit in den kommenden Wochen in der Weltrangliste weiter davonziehen.

Vor seinem Auftaktmatch hatte Sinner an der Seite von Tennislegende Nadal, der Weltranglistenvierten Iga Swiatek und den Real-Madrid-Stars Thibault Courtois und Bellingham das Bernabéu betreten und auf dem eigens für das Masters dort errichteten Tennis-Trainingsplatz posiert.

(SID) / Artikelbild: Imago