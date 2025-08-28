Sinner souverän in dritter Runde bei US Open

Titelverteidiger Jannik Sinner hat souverän die dritte Runde bei den US Open erreicht.

Der italienische Tennisstar setzte sich am Donnerstag mit 6:3, 6:2, 6:2 gegen den Australier Alexei Popyrin durch. Im Duell um das Achtelfinale trifft der 24-Jährige nun auf den Kanadier Denis Shapovalov (Nr. 27).

Gegen Popyrin zeigte Sinner wie bereits beim Auftakterfolg gegen den Tschechen Vit Kopriva einen ordentlichen Auftritt. Und auch die körperlichen Probleme, die ihn im Finale des ATP-Masters in Cincinnati gestoppt hatten, waren zunächst nicht zu sehen – bis zu einem langen Ballwechsel in Satz drei. In der Folge musste sich Sinner mit den Händen auf die Knie stützen und lange tief durchatmen.

Vorbereitung nicht ideal

Nach dem kritischen Moment meldete sich Sinner dann aber mit seiner besten spielerischen Phase in der Begegnung zurück und brachte sich mit dem Gewinn von Satz zwei auf die Siegerstraße.

Sinners Vorbereitung auf die US Open war nicht ideal verlaufen. Nach seiner Aufgabe im Finale von Cincinnati gegen seinen spanischen Dauerrivalen Carlos Alcaraz hatte er auch seine Teilnahme am Mixed-Event in New York zurückgezogen.

