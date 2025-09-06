Sinner und Alcaraz im Showdown um US-Open-Titel und Nummer 1

Das Traumfinale der US Open ist Realität: Jannik Sinner trifft auf Carlos Alcaraz.

Die beiden Jungstars kämpfen um den Titel und die Nummer eins der Welt. Im Halbfinale am Freitag (Ortszeit) besiegte Sinner den Kanadier Felix Auger-Aliassime nach vier harten Sätzen, während Alcaraz den entkräfteten Novak Djokovic ausschaltete. Das große Finale geht am Sonntag über die Bühne und soll mit US-Präsident Donald Trump einen besonders prominenten Gast haben.

Gegen den kanadischen Außenseiter Felix Auger-Aliassime setzte sich Sinner nach einem Satzverlust mit 6:1,3:6,6:3,6:4 durch. Alcaraz zeigte dem Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic beim 6:4,7:6(4),6:2 die Grenzen auf. Das Endspiel steigt am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/live Puls 4, Sky) im Arthur Ashe Stadium.

Das Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz am Sonntag, ab 19:30 Uhr LIVE bei Sky Sport Tennis!

Alcaraz führt im Head-to-Head

Als Vierter bei den Herren in der Profi-Ära hat Sinner, in diesem Jahr drei Monate wegen positiver Dopingproben von 2024 gesperrt, alle vier Grand-Slam-Endspiele erreicht. Damit reihte er sich in eine ruhmreiche Liste mit Rod Laver (1969), Roger Federer (2006-07, 2009) und Djokovic ein (2015, 2021, 2023). Neben Wimbledon verließ er auch Australien mit der begehrten Trophäe.

Alcaraz ist in den bisherigen sechs Runden der diesjährigen US Open noch ohne Satzverlust. „Ich arbeite an der Konstanz in den Spielen, bei den Turnieren, im Verlauf des Jahres“, sagte der 22-Jährige, der zum Saisonauftakt in Australien im Viertelfinale ausgeschieden war. In der Bilanz liegt Alcaraz mit neun Siegen in 14 Vergleichen vorn, Sinner hat fünfmal die Oberhand behalten.

„Besser geht es nicht“

„Eine unglaubliche Saison. Dass ich wieder im Finale bin – besser geht es nicht. Sonntag wird ein sehr spezieller Tag“, sagte Sinner, der den entscheidenden Matchball nach 3:21 Stunden verwandelte. Am Sonntag könnte für ihn der dritte Grand-Slam-Titel 2025 hinzukommen. Dabei hatte Sinner nur eine knappe Woche vor dem Auftakt der US Open mit einer Viruserkrankung völlig entkräftet im Cincinnati-Endspiel gegen Alcaraz aufgegeben.

Gegen Auger-Aliassime hatte der 24-Jährige nach zwei überragenden Turnier-Runden einige Probleme. Nach dem Satzausgleich wurde Sinner außerhalb des Platzes behandelt. „Es ist nichts Schlimmes“, sagte er. Am Ende des dritten Abschnitts wirkte auch der Kanadier angeschlagen.