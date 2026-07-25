Sinner und Djokovic verzichten auf ATP-1000 in Montreal

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Jannik Sinner und Major-Rekordsieger Novak Djokovic (ATP-Nr. 7) verzichten auf eine Teilnahme beim Masters-1000-Turnier in Montreal Anfang August. „Nachdem ich alle Faktoren gemeinsam mit meinem Team sorgfältig abgewogen habe, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, uns aus Montreal zurückzuziehen“, erklärte Wimbledonsieger Sinner. Die Gesundheit sei zu priorisieren.

Den Organisatoren stieß diese Nachricht bitter auf. „Wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass Jannik und Novak nicht in Montreal dabei sind, besonders weil sie auch voriges Jahr in Toronto aus dem Turnier rausgezogen hatten“, sagte Turnierdirektorin Valerie Tetreault. Auch wenn im dichten Terminkalender die Gesundheit Vorrang haben müsse: „Die Häufigkeit von kurzfristigen Absagen in den vergangenen Jahren wirft ein grundlegenderes Problem für unseren Sport auf. Die Masters-1000-Turniere zählen zu den Aushängeschildern der Tour. Die Fans erwarten zu Recht, die Besten der Welt im Wettkampf zu sehen.“

Für Sinner spielte es auch keine Rolle, dass er die Chance gehabt hätte, alle neun ATP-1000-Events in einer Saison zu gewinnen. Der Südtiroler hat die ersten fünf in Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid und Rom gewonnen. In Kanada will man dies diesmal nicht so einfach hinnehmen und will Gespräche mit der ATP führen. Es müsse Anpassungen geben, um die Integrität der Masters-1000-Turniere besser zu schützen.