“Situation ist sehr schlecht”: Transferstopp bei Real Madrid

via Sky Sport Austria

Die Corona-Krise hat Real Madrid ins Mark getroffen, die finanzielle Situation der Königlichen ist besorgniserregend. Daher hat Klubchef Florentino Perez für diesen Sommer einen Transfer-Stopp ausgerufen.

Der spanische Meistertitel ist für Real Madrid eigentlich zu wenig, und auch in der Champions League mussten die Königlichen im Achtelfinale gegen Manchester City früh die Segel streichen. Bei den gehobenen Ansprüchen in Spaniens Hauptstadt erwarten alle Fans einen gewaltigen Umbruch in diesem Sommer. Diesen wird es nach Angaben der spanischen Marca allerdings nicht geben.