SK Rapid verlängert vorzeitig mit Eigenbauspieler

Vertragsverlängerung beim SK Rapid: ÖFB-Nachwuchsnationalteamspieler Yasin Mankan verlängert vorzeitig seinen Vertrag bei den Hütteldorfern bis zum Sommer 2026. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwoch offiziell bekannt.

Mankan ist seit Kindheitstagen Teil des grün-weißen Nachwuchses. Schon mit sieben Jahren wechselte Yasin Mankan vom Wiener Sport-Club nach Hütteldorf, wo er seitdem seine gesamte fußballerische Ausbildung im Nachwuchs- und Akademiebetrieb absolvierte und in der Saison 2021/22 mit der U16 des SK Rapid den Meistertitel in der ÖFB Jugendliga holte. Der ÖFB Projekt 12 Spieler zählt zu den talentiertesten Offensivakteuren seines Jahrgangs und kam entsprechend im heurigen Herbst schon auf sieben Einsätze bei Rapid II in der Regionalliga Ost, außerdem stehen 18 Partie und fünf Tore für die rot-weiß-roten Nachwuchsnationalteams in der Vita des 17-Jährigen.

Katzer: „Wir trauen ihm in Zukunft den Sprung in die erste Mannschaft voll und ganz zu“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer ist überzeugt von den Qualitäten des Youngsters: „Yasin ist vielseitig einsetzbar und kann mit seiner ausgereiften Technik und seiner Grundschnelligkeit sowohl aus dem Zentrum als auch auf den Flügelpositionen für Gefahr sorgen. Bislang hat er einen ausgezeichneten Weg aus dem Nachwuchs über die Akademie zu Rapid II gemacht. Wir wissen, dass seine Entwicklung noch lange nicht am Ende ist, und trauen ihm in Zukunft den Sprung in die erste Mannschaft voll und ganz zu.“

Auch Yasin Mankan selbst freut sich auf die Zukunft in Grün-Weiß: „Ich habe hier das Fußballspielen gelernt, mich als Spieler und Mensch entwickelt, fühle mich unheimlich wohl und bin noch lange nicht am Ende. Es war für mich der logische Schritt und ich bin sehr glücklich darüber meine Karriere weiter beim SK Rapid fortsetzen zu können. Jetzt möchte ich mich im Frühjahr bei Rapid II festspielen.“

(Red., SK Rapid) / Bild: SK Rapid